Incendio in piazza De Sanctis, a fuoco la saracinesca di una friggitoria: indaga la polizia

Un principio di incendio ha interessato, la scorsa notte, la saracinesca di una friggitoria in piazza De Sanctis, a Foggia. Il fatto è successo poco dopo la mezzanotte, quando è scattato l'allarme: sul posto è subito intervenuta una 'Volante', che circoscritto le fiamme utilizzando l'estintore di dotazione a bordo dell'auto, seguita da una squadra dei vigili del fuoco che ha bonificato e messo in sicurezza la zona. Al momento non si esclude il dolo. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia.