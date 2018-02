Notte di fuoco nel Foggiano: incendiata auto, atto intimidatorio a un bar, brucia deposito

Notte di fuoco in Capitanata, impegnativa per vigili del fuoco e carabinieri: tre gli incendi, di cui due di natura dolosa e uno dovuto ad un cortocircuito

Auto incendiata a Ordona

Il primo è avvenuto intorno all’una di notte in via Giotto a Ordona. A prendere fuoco è stata la Fiat Punto di un bracciante agricolo incensurato. Non si tratterebbe di un atto intimidatorio, ma probabilmente dell’azione di un gruppetto di ragazzi. Sul caso indagano i carabinieri. Non ci sono telecamere di videosorveglianza.

Incendio bar a San Marco in Lamis

Intorno alle 3.30, invece, ignoti hanno cosparso di liquido infiammabile l’ingresso del bar ‘Candy’ di Corso Roma a San Marco in Lamis. Per fortuna il rogo è stato spento prima che le fiamme provocassero altri danni. Sul posto i militari dell'arma dei carabinieri che indagano sull'accaduto.

A fuoco deposito a Foggia

L’ultimo incendio è avvenuto presso il deposito di via Fraticelli della farmacia ‘Santa Rita’. I vigili del fuoco hanno però scongiurato il dolo e accertata la natura del rogo: si è trattato di un cortocircuito che avrebbe riguardato un dispenser automatico