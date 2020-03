Incendio a Foggia: a fuoco il capannone ex 'Zulli Ceramiche'

Sono ancora da accertare le cause dell'incendio divampato questa mattina, alle 7.30 del mattino, alla periferia di Foggia. A bruciare, parte del capannone ex 'Zulli Ceramiche' in via Tratturo Camporeale, all'intersezione con la circonvallazione cittadina. Sul posto, per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, si sono avvicendant, fino a poco fa, numerose squadre dei vigili del fuoco; accertamenti in corso da parte dei carabinieri | IL VIDEO