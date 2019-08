Liquido infiammabile sul cofano, poi le fiamme: a fuoco l'auto di un operaio incensurato

Prima hanno cosparso di liquido infiammabile la parte anteriore di una Audi A4 parcheggiata in strada, poi vi hanno poi appiccato il fuoco.

E' quanto accaduto la scorsa notte, in via Enrico Fermi, a Torremaggiore, dove un incendio doloso ha danneggiato l'auto di un operaio incensurato del posto. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere in zona. Nessuna indicazione utile è giunta dalla vittima, che ha dichiarato di non avere nemici, nè sospetti su alcuno.