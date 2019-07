Brucia deposito di una impresa edile, Foggia: distrutta rimessa di assi per carpenteria e materiale per le costruzioni

A fuoco deposito di una impresa edile alla periferia di Foggia. L'incendio è scoppiato intorno alla mezzanotte, nell'area di deposito situata in via Napoli.

All'interno del deposito, è andata distrutta una rimessa di assi da carpenteria e materiale per l'edilizia. Sul posto, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per spegnere il rogo.

Gli uomini del 115 non hanno rilevato tracce di dolo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri: ascoltato dagli investigatori, il titolare dell'impresa - incensurato foggiano - non ha saputo fornire indicazioni utili sull'accaduto. Al vaglio dei militari la presenza di telecamere utili in zona.