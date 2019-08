Fiamme lungo i binari in provincia di Foggia, traffico sospeso e ritardi: ecco i treni coinvolti

Ore 14.50 - Permane sospeso il traffico. Ecco i treni direttamente coinvolti: FB 8803 Milano Centrale (7:35) - Bari Centrale (15:27) FB 8882 Taranto (10:19) - Milano Centrale (19:25) FB 8884 Lecce (10:58) - Milano Centrale (20:25) IC 603 Bologna C.Le (8:00) - Lecce (16:51) IC 605 Milano Centrale (7:05) - Taranto (18:26) R 26389 Termoli (13:08) - Foggia (14:11) R 612 Taranto (10:27) - Milano Centrale (21:45)

Dalle 12.50 di oggi sulla linea ferroviaria Pescara-Bari il traffico è sospeso per un intervento dei Vigili del Fuoco a seguito di un incendio che interessa la linea ferroviaria tra le località di Chieuti Serracapriola e Ripalta. Si registrano ritardi dei treni in viaggio di circa 120 minuti. Trenitalia fa sapere che è in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario.