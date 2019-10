Vasto incendio nel deposito della raccolta rifiuti: fiamme avvolgono e distruggono compattatori e altri mezzi

Vasto incendio nella notte a Chieuti nel deposito dell'azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti di via delle Grotte.

Per cause ancora in corso d'accertamento le fiamme hanno avvolto e distrutto ben 13 mezzi tra cui alcuni compattatori.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di San Severo, Foggia e Lucera. Indagano i carabinieri. Le operazioni di spegnimento del rogo sono ancora in corso.