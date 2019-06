A fuoco nella notte lo studio tecnico di un geometra: l'incendio sui Monti Dauni

Sono ancora da chiarire le cause dell'incendio avvenuto la scorsa notte, a Castelluccio Valmaggiore.

Il fatto è successo in via Sotto le Mura, dove è andato a fuoco lo studio tecnico di un geometra incensurato del posto, situato in alcuni locali posti a livello strada. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che non hanno rilevato sul posto tracce di evidenti di dolo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona non è dotata di telecamere.