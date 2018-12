Notte di fuoco in città: dal Cep al Candelaro incendiati più di quaranta cassonetti dei rifiuti

Notte di Santo Stefano di fuoco e di follia in città, dove i vigili del fuoco hanno trascorso un'intera nottata a spegnere le fiamme appiccate all'interno dei cassonnetti dei rifiuti. Una ventina gli interventi compiuti in più punti della città, in via Monsignor Farina, via Sbano e in via Capitanata, dal Cep al Candelaro. Danni ingenti, una quarantina i cassonetti distrutti della fiamme.