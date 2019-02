Atto vandalico a Zapponeta, a fuoco il cantiere per la ristrutturazione dell'asilo di via Mastropasqua

A fuoco i tavolati del cantiere allestito per la ristrutturazione dell'asilo comunale di Zapponeta. E' accaduto la scorsa notte quando, poco prima delle 3, ignoti hanno dato alle fiamme i ponteggi del cantiere di via Mastropasqua.

L'incendio, subito domato dai vigili del fuoco, è rimasto circoscritto alla struttura e non ha provocato danni ad auto, abitazioni e vicine pertinenze. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che, allo stato, riconducono l'accaduto ad un atto vandalico. Indizi utili potranno giungere dalla visione delle immagini dei sistemi di sorveglianza presenti in zona.