Fiamme sul Gargano: brucia il camion di un mobilificio, le fiamme danneggiano anche un'autovettura

Un incendio è divampato la scorsa notte, a San Nicandro Garganico, dove poco prima della mezzanotte e mezza è andato a fuoco il camion in uso ad un mobilifico del posto.

Nel rogo è stata danneggiata anche una utilitaria Hyundai parcheggiata nelle immediate vicinanza. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, non hanno rilevato tracce evidenti di dolo. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza e i titolari dell'attività non hanno fornito elementi utili. Indagini in corso.