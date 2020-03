Brucia (ancora) la 'pista': a fuoco decine di baracche nel ghetto di Borgo Mezzanone

Ancora da accertare le cause dell'incendio - l'ennesimo - divampato nel corso della notte, a Borgo Mezzanone.

A bruciare, per cause ancora da accertare, sono stati gli alloggi di fortuna della cosiddetta 'pista', il ghetto dei migranti che sorge a breve distanza da Cara. Incenerite, nel complesso una dozzina di baracche (e tutto quanto in esso contenuto) ma allo stato non si registrano persone coinvolte. Sul posto, vigili del fuoco e carabinieri. Le cause del rogo sono quasi certamente accidentali | IL VIDEO