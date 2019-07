Bruciano anche i Monti Dauni: fiamme divorano uliveti, sterpaglie e incolto. Tanta paura per gli abitanti

Un incendio di grosse dimensioni ha interessato la scorsa notte l'agro di Biccari, dove le fiamme si sono sviluppate all'ingresso del paese, a ridosso della strada provinciale.

Nel complesso, sono andati in fumo circa 4 ettari tra sterpaglie, uliveti e incolto, e tutto quello che le fiamme - sospinte e alimentate dal forte vento - hanno incontrato nel loro percorso. L'incendio è stato domato solo alcune ore dopo, intorno alle 4 del mattino, grazie all'intervento massiccio delle squadre antincendio, vigili del fuoco, arif, protezione civile, squadre comunali e carabinieri intervenuti sul posto.

Tanta paura, ma nessuna conseguenza per le abitazioni e le aziende agricole 'minacciate' dalle fiamme. Su Facebook la gratitudine del sindaco Gianfilippo Mignogna: "Nottata impegnativa per i tanti che hanno lavorato per contenere le fiamme e tenere tutti al sicuro. Un grande grazie a Dario Saracino, ai vigili del fuoco e a tutti quelli che hanno lavorato duro".