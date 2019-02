Fiamme nella notte sul Gargano: a fuoco la barca di un pescatore al porto di Capoiale

Due incendi nella notte in Capitanata. Al porto di Capojale, Cagnano Varano, Vigili del Fuoco e Carabinieri sono intervenuti intorno a mezzanotte per spegnere le fiamme che hanno avvolto e distrutta una barca di proprietà di un pescatore 37enne del posto. Si tratta di un giovane censurato. Le fiamme hanno interessato e leggermente danneggiato anche una imbarcazione ormeggiata nelle immediate vicinanze. Indagini in corso per verificare l’origine dolosa dell’incendio. Il 37enne ha escluso ritorsioni nei suoi confronti.

Intorno all’1.45, invece, a Manfredonia, in via San Francesco, intervento di 115 e militari causa incendio ai danni di una Mercedes classe A di proprietà di una signora 55enne ma in uso ai figli, a quanto pare. Tutti incensurati. Le fiamme hanno praticamente compromesso il vano motore. Così come nel caso di Capojale, non vi sarebbero telecamere in zona, che sarebbero state sicuramente di ausilio alle indagini. Né la famiglia avrebbe fornito elementi utili.