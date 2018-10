A fuoco la 'pista' di Borgo Mezzanone: le fiamme inceneriscono sei baracche

A fuoco la 'pista' di Borgo Mezzanone, l'insediamento di baracche e alloggi di fortuna situato nei pressi del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo della borgata.

Le fiamme si sono sviluppate poco prima della mezzanotte di ieri e, in breve tempo, hanno avvolto sei baracche distruggendo quanto contenuto al loro interno. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco - una squadra da Manfredonia e due autobotti in supporto - ha evitato il peggio. L'episodio, scaturito per cause accidentali, non ha provocato feriti nè intossicati.