Baracche a fuoco sulla 'pista' di Borgo Mezzanone: fiamme negli alloggi di fortuna

Ancora un incendio a Borgo Mezzanone, dove in mattinata sono andate a fuoco cinque baracche della cosiddetta 'ex pista', insediamento abusivo di migranti già teatro di gravi incendi, anche con esiti mortali.

A bruciare, questa mattina, per cause quasi certamente accidentali, cinque alloggi di fortuna. Distrutte le baracche e quanto in esse contenute. Sul posto, vigili del fuoco e protezione civile. Non si registrano feriti o intossicati tra gli occupanti.

Indagini in corso da parte dei carabinieri.