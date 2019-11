Borgo Mezzanone, brucia (ancora) l'ex pista: incendio all'alba, in fiamme una decina di baracche

Un pericoloso incendio ha interessato, all'alba di oggi, gli alloggi di fortuna dell'ex pista, il ghetto di Borgo Mezzanone, situato a pochi passi dal Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo.

A fuoco almeno una decina di baracche. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco: quelli del presidio recentemente attivato nella borgata, con l'ausilio di una squadra da Foggia. L'incendio, divampato intorno alle 6, è attualmente circoscritto e tenuto sotto controllo dagli uomini del 115. A rendere più difficoltose le attività di spegnimento e bonifica dell'area, la presenza di una decina di bombole di gpl.

Al momento non è noto se ci siano persone ferite. Non si tratta di un episodio isolato: gli incendi nell'ex pista - area attualmente oggetto di una serie di abbattimenti controllati e finalizzati allo smantellamento totale - si susseguono con preoccupante frequenza. In alcuni casi, le fiamme, divampate sempre per cause accidentali, hanno causato anche la morte dei migranti che vi risiedono.