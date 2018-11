Il giorno dopo l'incendio, la "Foggia che vogliamo" sceglie il bar Saint Honoré: "Molti clienti non nostri per un caffè"

La conta dei danni è in corso e sono ancora da quantificare, ma in via Martiri di via Fani dieci dipendenti e Antonio e Giuseppe Grasso, dalle prime luci dell'alba, nonostante l'atto incendiario di ieri sera, lavorano senza sosta. "Abbiamo subito il colpo, lo abbiamo percepito ma lavoriamo tranquillamente" ci dice al telefono uno dei due titolari del noto bar Saint Honoré.

Nel giro di poche ore si è passati dal grave episodio alla reazione che fa be sperare, quella dei foggiani, che questa mattina hanno mostrato la loro solidarietà e vicinanza a dipendenti e titolari semplicemente prendendo un caffè: "Sono venuti anche clienti non nostri, questa è la Foggia che vogliamo, non abbiamo tempo di pensare a loro (il riferimento è a chi ieri sera ha dato fuoco all'ingresso dell'attività)".

Il Natale è alle porte e in via Martiti di via Fani, si cerca di lasciarsi alle spalle l'accaduto: "Andiamo avanti"