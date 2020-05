Incendio in un'azienda di stoccaggio di ortofrutta: fiamme distruggono 176 cassoni di cavolfiori, il rogo ad Apricena

Sono ancora da accertare le cause dell'incendio divampato nella tarda serata di ieri, nella zona industriale di Apricena. Intorno alle 21, le fiamme hanno distrutto 176 cassoni di cavolfiori presenti in una azienda per lo stoccaggio di ortaggi e verdure, situata nella zona Asi del paese, a ridosso della Statale 89.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco; sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri che dovranno accertare la natura delle fiamme ed eventuali profili di responsabilità. Ancora da accertare il danno economico causato da rogo. Al vaglio la presenza di telecamere utili in zona.