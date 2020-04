Spaventoso incendio a Carapelle: a fuoco capannone di una azienda agricola, bruciano migliaia di cassoni di plastica

Un incendio di grosse dimensioni è divampato in serata all'interno di una azienda agricola in agro di Carapelle. Il fatto è successo lungo la Sp 79, che collega Carapelle a Orta Nova. A bruciare qualche migliaio di cassoni di plastica scaricati da poco all'interno della 'Op Natura Dauna'. Sul posto sono giunte due squadre di vigili del fuoco per la bonifica e gli accertamenti tecnici del caso, e i carabinieri che dovranno accertare la natura dell'accaduto | IL VIDEO