Innamorata ma non ricambiata, perde la testa e dà fuoco a due autovetture (insieme a un'amica): denunciate

Non il racket, ma una delusione amorosa dietro l'incendio di due auto, domenica notte, in un autosalone di San Ferdinando Di Puglia. Lo hanno accertato i carabinieri, che per il fatto hanno denunciato in stato di libertà, per danneggiamento seguito da incendio, due ragazze del posto, di 26 e 18 anni.

Le due ragazze, introdottesi furtivamente nel parcheggio-esposizione del rivenditore, erano state riprese dalle telecamere di videosorveglianza mentre cospargevano di liquido infiammabile le due autovetture per poi dargli fuoco. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco giunti sul posto, avevano danneggiato le due auto, senza provocare feriti. I carabinieri, dopo aver visionato le immagini, hanno riconosciuto le due responsabili, riconducendo il gesto al forte rancore covato da una delle due per un invaghimento non ricambiato.