A fuoco autolavaggio sulla provinciale tra Torremaggiore e San Paolo: impianto distrutto dalle fiamme

Un incendio ha distrutto un autolavaggio alle porte di Torremaggiore. Le fiamme sono divampate durante la notte, devastando l'attività situata lungo la strada provinciale 30, che collega la cittadina dell'alto Tavoliere a San Paolo di Civitate.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo; gli uomini del 115 hanno circoscritto le fiamme e messo in sicurezza la zona. Dopo la bonifica del sito verranno effettuati gli esami per stabilire le cause del rogo. Indagini in corso.