Autocarro a fuoco sul ciglio della strada, il mezzo abbandonato senza carico lungo la Statale 89

Un autocarro è andato a fuoco, intorno alle 4.30 del mattino, lungo la Statale 89, in agro di Rocchetta Sant'Antonio.

Il mezzo, già avvolto dalle fiamme, era sul ciglio della strada, privo di qualsivoglia carico e senza nessuno nei paraggi che ne rivendicasse l'appartenenza. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che dovranno risalire alla proprietà del mezzo. Allo stato, fanno sapere dall'Arma, non risultano denunce di furto di autocarro.