Attimi di paura in via Loffredo: fumo dall'autobus con a bordo gli studenti del liceo

Soltanto un leggero spavento, ma per fortuna nessun altra conseguenza questa mattina in via Loffredo a Foggia dove intorno alle 7.50, dall'autobus della corsa scolastica degli studenti del Marconi è fuoriuscito del fumo.

Messi in sicurezza i ragazzi, alcune persone hanno provato a spegnere il principio d'incendio con degli idranti. Successivamente sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha completato il lavoro e messo in sicurezza la zona.

Gli studenti hanno raggiunto l'istituto scolastico a bordo di autobus sostitutivo arrivato poco dopo.