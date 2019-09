Paura sulla strada per Manfredonia: autobus prende fuoco, conducente fa in tempo a scendere e a mettersi in salvo

Un guasto al motore, poi le fiamme. E' bastata una manciata di minuti affinchè le fiamme divorassero un autobus di una ditta privata, in transito lungo la SP 60, in agro di Manfredonia.

E' successo poco fa, all’altezza di località 'Beccarini': il conducente del bus (che viaggiava senza passeggeri) ha notato del fumo uscire dal vano motore. Non appena arrestata la marcia, le fiamme - alimentate dal combustibile e dal vento - hanno avvolto l'intero mezzo, lasciando al malcapitato appena il tempo necessario per mettersi in salvo e allertare il 115.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, giunti dal Distaccamento di Manfredonia e dal Comando provinciale di Foggia. Per permettere le operazioni si spegnimento del rogo e la successiva bonifica della zona è stato necessario chiudere temporaneamente la direttrice in entrambi i sensi di marcia.