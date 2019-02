Incendio auto a Vico del Gargano: a fuoco la "Panda" di un disoccupato in via Gioco

Potrebbe essere di natura dolosa, l'incendio auto avvenuto la scorsa notte, a Vico del Gargano. Il fatto è successo poco prima delle 2, in via Gioco, dove le fiamme hanno avvolto una Fiat Panda 4x4 parcheggiata in strada.

Si tratta, hanno accertato i carabinieri, dell'utilitaria di un disoccupato di 48 anni, pregiudicato. Sul posto, i vigili del fuoco intervenuti non hanno trovato tracce evidenti di dolo, ma non possono escludere tale ipotesi. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza e la vittima non ha saputo dare indicazioni utili ai militari operanti. Indagini in corso.