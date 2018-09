Incendio a Vieste: brucia l'auto dei gestori di uno stabilimento balneare

Potrebbe essere di natura dolosa, l'incendio auto avvenuto ieri sera, a Vieste, in pieno centro abitato. Intorno alle 20.30, in via Puglia, le fiamme hanno distrutto una Chevrolet nera di proprieità di una donna di 30 anni, utilizzata insieme al marito. I due gestiscono uno stabilimento balneare della cittadina garganica.

Panico nella strada, dove si è temuto per le abitazioni e le altre autovetture presenti. Solo il pronto intervento degli uomini della Protezione Civile 'Pegaso' - intervenuti con autobotte - ha evitato il peggio. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere in zona. Dalle prime indiscrezioni, pare che non siano state trovate tracce di liquido infiammabile o inneschi evidenti, ma alcuni passanti avrebbero riferito di aver notato un forte odore di benzina poco prima del rogo.