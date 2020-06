Fiamme in via Manfredonia, incendiata l'auto di una donna: "Vista una 'sagoma' che fuggiva..."

Ancora un'auto in fiame a Foggia. La scorsa notte è stato appiccato il fuoco ad una Fiat Panda parcheggiata in strada, in via Manfredonia.

Il fatto è successo poco dopo la mezzanotte di ieri, quando le fiamme hanno avvolto l'utilitaria di proprietà di una giovane donna del posto, impiegata ed incensurata.

Il rogo è di natura dolosa: poco prima che le fiamme si propagassero all'intero mezzo, infatti, è stata notata una 'sagoma' abbandonare speditamente la zona. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri incaricati delle indagini del caso.

Al vaglio dei militari i filmati delle telecamere presenti in zona.