Ancora incendi auto a Torremaggiore, brucia 'Modus' in strada: è il quarto episodio in un mese

Ancora un incendio auto, a Torremaggiore. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, è avvenuto intorno alle 4 del mattino, in via Nicola Fiani, dove è andata in fiamme la Renault Modus di un cittadino rumeno di 45 anni.

Il mezzo era parcheggiato in strada; le fiamme hanno interessato la parte anteriore dell'auto. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Gli uomini del 115 non hanno, però, rilevato tracce evidenti di dolo. Sull'accaduto indagano i carabinieri, ai quali la vittima avrebbe dichiarato di non avere sospetti su alcuno, nè di aver ricevuto minacce.

La zona non è dotata di telecamere. E' il quarto incendio auto registrato in un mese a Torremaggiore: una settimana fa è toccato ad un connazionale della vittima, prima ancora a due giovani imprenditori edili, le cui auto sono state incendiate rispettivamente il 17 maggio e il 1° aprile.