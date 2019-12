Fiamme a Troia, brucia la Mercedes di una commerciante in via Pertini

Un incendio è avvenuto questa notte a Troia, in via Sandro Pertini. Ad andare a fuoco è stata una Mercedes Vaneo di proprietà di una 56enne del posto, titolare di un negozio in centro. Le fiamme hanno distrutto il mezzo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull'accaduto.

La zona non è dotata di telecamere e gli uomini del 115 non hanno rinvenuto alcun innesco che facesse pensare al dolo, ipotesi comunque da non scartare.

Ai militari, la donna ha riferito di non aver mai avuto nessun avvertimento o strano avvicinamento, né di avere dissidi con altre persone.