Ancora un incendio auto, questa volta a Troia: nel mirino la 'Dacia Duster' di un agricoltore

Ancora un incendio auto, in Capitanata. Questa volta è successo a Troia, dove poco dopo le 4 del mattino, le fiamme hanno distrutto una Dacia Duster, di proprietà di un agricoltore 70enne, incensurato, della zona.

Il fatto è successo in via Pasqualicchio, dove l'auto era parcheggiata. Il mezzo è andato completamente distrutto. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per bonificare e mettere in sicurezza la zona. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.