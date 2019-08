Ancora incendi nel Foggiano: brucia 'Passat' a Troia, auto distrutta dalle fiamme

Ancora auto in fiamme, nel Foggiano. Questa volta accade a Troia, dove poco dopo le 2 della scorsa notte, un incendio ha distrutto una Volkswagen Passat parcheggiata in via De Biase, di proprietà di un uomo del posto, un 38enne incensurato e disoccupato.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo per poi bonificare e mettere in sicurezza la zona. Gli uomini del 115 non hanno rilevato tracce evidenti di dolo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza. Indagini in corso.