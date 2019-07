Ancora un incendio auto in Capitanata: brucia una 'Laguna' a Torremaggiore

Sono ancora da accertare le cause dell'incendio auto che, la scorsa notte, ha distrutto una Renault Laguna a Torremaggiore.

Il fatto è successo intorno alle 3, in via Togliatti, dove l'auto - di proprietà di un uomo di 55 anni, incensurato, del posto - era parcheggiata. Sul posto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo senza evidenziare eventuali elementi di dolo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona è dotata di telecamere comunali, i cui filmati sono già al vaglio degli inquirenti.