Incendio a Torremaggiore: a fuoco la 'Lancia Y' di un imprenditore edile

Incendio auto, la scorsa notte, a Torremaggiore, dove in via Cavour le fiamme hanno avvolto la Lancia Y di un imprenditore edile, di 40 anni, del posto.

Il fatto è successo intorno alle 23.30: sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno bonificato e messo in sicurezza la zona, ma non hanno trovato tracce evidenti di liquido infiammabile o altro tipo di innesco. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza, e la vittima dell'accaduto non ha saputo fornire indicazioni utili sull'accaduto.