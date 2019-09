Notte di fuoco a Torremaggiore: brucia auto, fiamme danneggiano secondo mezzo

Notte di fuoco, a Torremaggiore, dove poco prima dell'1.30, un incendio auto ha interessato una Fiat 500 parcheggiata in via Aldo Modo.

Il mezzo, di proprietà di un 40enne del posto, è stato in breve tempo avvolto dalle fiamme, che si sono propagate anche ad una Fiat Punto parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Gli uomini del 115 hanno appurato la natura dell'incendio, riconducibile a cause accidentali. Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.