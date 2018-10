Incendi nella notte: bruciano le auto del titolare di una pizzeria e della moglie di un assessore

Due auto sono andate a fuoco nella notte, una a Margherita di Savoia e l'altra a Cerignola. Il primo episodio è avvenuto nella città delle Saline, quando le fiamme hanno avvolto la Fiat Multipla in uso alla moglie dell'assessore Schiavone. Il rogo ha provocato danni nella parte anteriore del mezzo. Qualche ora dopo, intorno alle 5, è andata completamente a fuoco la C3 del titolare di una pizzeria della città ofantina, che ai carabinieri - che indagano su entrambi gli incendi - ha riferito di non aver ricevuto alcun tipo di minacce. Sul posto i vigili del fuoco di Cerignola, che non hanno trovato tracce di liquido infiammabile.