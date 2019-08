Cronaca Carmine Nuovo / Via Pio La Torre

Incendio doloso a Stornara: ingnoti spaccano il deflettore e appiccano il fuoco ad una Hyundai Jazz

Il mezzo è in uso esclusivo di una anziana donna del posto. In corso le indagini dei carabinieri che stanno analizzando le immagini di una telecamere presente in zona. Non si esclude il possibile 'errore' sull'auto da colpire