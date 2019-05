San Severo, brucia l'auto di una 20enne e danneggia altro mezzo: trovate tracce di benzina

Brucia l'auto di una 20enne, a San Severo; le fiamme danneggiano anche un secondo mezzo, parcheggiato poco distante. E' accaduto la scorsa notte, poco dopo le 4, in via Casalvecchio, alla periferia della città.

Le fiamme hanno colpito una Fiat Punto, di proprietà di una giovane donna, 20enne, casalinga. Nel rogo è rimasta coinvolta una seconda autovettura, parcheggiata poco distante. Sul posto, i vigili del fuoco hanno riscontrato tracce di benzina a stabilire la natura dolosa dell'accaduto. Per il fatto, sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno ascoltato la ragazza ed i suoi familiari. La zona è dotata di telecamere per la videosorveglianza, i cui filmati sono già al vaglio dei militari.