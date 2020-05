Ancora auto incendiate nel Foggiano: a fuoco la Mini Cooper di un commerciante

Sono in corso le indagini dei carabinieri sull'incendio di un'auto a San Severo. È accaduto alle prime ore dell'alba, intorno alle 4.40 quando sono stati allertati i vigili del fuoco per la presenza di un'auto in fiamme in via Legnano.

A bruciare, una Mini Cooper di proprietà del titolare di un negozio di ottica. I carabinieri, con l'ausilio degli uomini del 115, dovranno verificare le cause dell'incendio, se sia stato frutto di un corto circuito o di un'azione dolosa. La zona è sprovvista di telecamere di videosorveglianza.