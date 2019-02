Incendio a San Severo: a fuoco la Volvo di un noto avvocato, fiamme lambiscono auto parcheggiata vicino

Incendio intorno alle mezzanotte a San Severo, in via Checchia Rispoli, dove la Volvo VC 70 di un noto avvocato è stata distrutta da un incendio le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

I vigili del fuoco non hanno trovato tracce di liquido infiammabile. Al vaglio dei carabinieri, che indagano sull'accaduto, le telecamere di videosorveglianza. Le fiamme hanno raggiunto anche una Lancia Musa parcheggiata vicino di proprietà di un pensionato.