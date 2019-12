Atto incendiario sul Gargano: benzina sull'auto, a fuoco la 'Panda' di un operaio a San Nicandro

Atto incendiario sul Gargano, dove la scorsa notte ignoti hanno dato fuoco all'auto di un uomo di San Nicando Garganico. Il fatto è successo poco dopo le 4: a bruciare, in via Sturzo, è stata la Fiat Panda di un operaio del posto, classe 1968.

Necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Gli uomini del 115 hanno recuperato una tanica con tracce di liquido infiammabile, a chiara firma della matrice dolosa del gesto. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri: ai militari, la vittima ha dichiarato di non aver ricevuto minacce, nè di avere nemici. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.