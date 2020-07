Auto a fuoco a San Nicandro Garganico, le fiamme 'neutralizzano' il freno a mano e il mezzo 'incendiato' scivola lungo la strada fino ad impattare contro il muro di una palazzina.

E' accaduto la scorsa notte, poco dopo l'1.30, nel centro garganico dove, in via Coppa, è andata a fuoco una vecchia Peugeot 106, di proprietà di un bracciante ma in uso ad un altro agricoltore della zona.

L'auto è andata completamente distrutta dalla fiamme, quasi certamente di natura accidentale. Sul posto, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Annerita la parete della palazzina che si è frapposta alla 'corsa' dell'auto.