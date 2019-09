Con uno pneumatico innescano le fiamme: incendio doloso distrugge una 'Meriva' sul Gargano

Incendio auto a San Giovanni Rotondo. Nel mirino dei piromani è finita la Opel Meriva di una coppia del posto, marito e moglie entrambi incensurati.

L'incendio - che ha danneggiato la parte anteriore del mezzo - è certamente di natura dolosa: i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno accertato la presenza di uno pneumatico dato alle fiamme e utilizzato come innesco. Il fatto è successo intorno alla mezzanotte di ieri, in via Altamura.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri: ascoltati dai militari, i proprietari del mezzo - una casalinga di 46 anni ed il marito falegname di due anni più grande - non hanno saputo fornire elementi utili. Al vaglio degli inquirenti i filmati di due telecamere presenti in zona.