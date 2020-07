Auto a fuoco nei pressi dell'ospedale di San Giovanni Rotondo: infermieri del pronto soccorso spengono le fiamme

Per cause ancora in corso d'accertamento, questa sera a San Giovanni Rotondo, intorno alle 21 una Peugeot 206 parcheggiata nelle vicinanze dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, sulla strada adiacente al convento dei Cappuccini, ha preso fuoco.

In attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, alcuni infermieri del pronto soccorso del vicino ospedale di San Pio, oltre ad allertare il 115, sono intervenuti in prima battuta per spegnere le fiamme.