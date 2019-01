Auto a fuoco nella notte: in fiamme una Fiat Punto in via del Salice Vecchio

Potrebbero esserci motivi sentimentali dietro l'incendio di un'auto avvenuto questa notte, a Foggia, in via del Salice Vecchio, di proprietà di una donna rumena. E' avvenuto intorno alle 2.45. In fiamme una Fiat Punto, andata distrutta. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per spegnere il rogo, e la Polizia. Indagini in corso.