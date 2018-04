Foggia: incendiata auto al Rione dei Preti

Sono in corso le indagini dei carabinieri sull’incendio di un’autovettura Chevrolet di un dipendente dell’ospedale avvenuto la scorsa notte al Rione dei Preti a Foggia. I vigili del fuoco intervenuti sul posto non hanno trovate tracce di liquido infiammabile, ma il rogo sarebbe ugualmente doloso. La vittima è incensurata e non ha mai ricevuto minacce.