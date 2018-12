Manfredonia, a fuoco l'auto di un agente della Polizia Locale: l'intimidazione in pieno pomeriggio

Incendiata in pieno pomeriggio l'auto di un agente della Polizia Locale di Manfredonia. E' accaduto verso le 17 di domenica 16 dicembre, quando ignoti hanno dato fuoro all’auto di proprietà di un agente della Polizia Locale sipontina.

La vettura era parcheggiata sotto l’abitazione dell'agente. Difficile credere che sia stato un corto circuito a causare l’incendio del mezzo e non c’è voluto molto per capire che, in realtà, l’auto è stata data alle fiamme volutamente. L’incendio, infatti, sarebbe partito dalla parte anteriore dell’automobile, dove pare sia stato posizionato un ordigno esplosivo.

“Esprimo la massima solidarietà e vicinanza all’agente per il gesto vile subito e sono sconcertato da quanto accaduto, qualunque possa essere la causa, viste le modalità e anche la giornata e l’orario scelti”, commenta il sindaco Angelo Riccardi. Non è ancora chiaro, al momento, se l’incendio, indubbiamente doloso, sia legato o meno all’attività del Comando di Polizia Locale.

“Mi faccio interprete della preoccupazione dei cittadini sipontini ed auspico che le forze dell’ordine facciano piena luce sull’accaduto, assicurando alla giustizia, al più presto, l’autore di tale azione criminosa”, conclude il primo cittadino.