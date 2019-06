Incendio auto a Poggio Imperiale: a fuoco 'Golf' in via Roma

Ancora un incendio auto in Capitanata, questa volta a Poggio Imperiale, dove nella notte è andata a fuoco una Volkswagen Golf parcheggiata in via Roma.

Il fatto è successo intorno alle 5, quando le fiamme hanno interessato la parte anteriore del mezzo. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, mentre gli accertamenti sul caso sono affidati ai carabinieri. La zona non è dotata di telecamere. L'auto è di proprietà di un 53enne del posto, ma in uso al figlio 29enne: nessuna indicazione utile è giunta ai militari dalle vittime.