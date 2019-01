Poggio Imperiale, brucia l'auto di una giovane casalinga in via Cavour

Incendio auto, la scorsa notte, a Poggio Imperiale. A bruciare, in strada, è stata la Fiat Idea di proprietà di una giovane casalinga del posto. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Gli uomini del 115 non hanno riscontrato tracce evidenti di dolo, pertanto si riservano di esprimersi in merito alla natura dell'incendio. Indagini in corso dei carabinieri: la zona non è dotata di telecamere e la donna, incensurata del posto, non ha saputo fornire elementi utili a motivare l'accaduto.