Atto incendiario, nel mirino noto esponente della Lega: 'diavolina' sulle ruote del segretario cittadino di Peschici

Atto incendiario a Peschici, dove nella serata di ieri ignoti hanno tentato di dare alle fiamme due auto di proprietà o in uso al funzionario del Comune, nonchè segretario della Lega, Luigi Forte.

Il fatto è successo intorno alle 22.30, in via Malacera, dove ignoti hanno piazzato due 'tocchi' di 'diavolina' (accendifuoco per camini e barbecue) rispettivamente sulle ruote di una Alfa Romeno 147 e di una Alfa Romeo 75. La pioggia battente non ha permesso alle fiamme di propagarsi e i danni sono limitati alla sola zona degli pneumatici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto e, soprattutto, l'eventuale movente. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza. Non è la prima volta che, nel comune garganico, amministratori ed esponenti della Lega diventino bersagli di intimidazioni più o meno gravi.